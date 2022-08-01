У Білому домі оголосили про нову військову допомогу Україні на 55 млн доларів

Сполучені Штати Америки 1 серпня оголосили про нову партію зброї для України, включаючи боєприпаси для ракетних установок і артилерії, які, за словами українських військових, є критично важливими для відсічі російським військам і для ударів по їхніх лініях постачання.

Новий пакет у 550 мільйонів доларів «включатиме більше боєприпасів для передових ракетних систем високої мобільності, також відомих як HIMARS, а також боєприпасів» для артилерії, заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі журналістам у Білому домі.

За словами Кірбі, загальна військова допомога, виділена Україні з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, перевищила вісім мільярдів доларів.

HIMARS мають більшу дальність і точніші за артилерію радянських часів, яку мала на озброєнні Україна.

«Щоб задовольнити потреби на полі бою, що постійно змінюються, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами з тим, щоб надати Україні ключові засоби», – заявив Пентагон, який минулого тижня анонсував підготовку нового пакету допомоги Україні.

У Міністерстві оборони США також заявляли, що Україна ефективно використовує надану Вашингтоном зброю.