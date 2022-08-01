В Україну прибули ще чотири HIMARS – Резніков

Ще чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Чотири додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президентові США Джо Байдену, міністрові оборони США Ллойду Остіну й американському народові за посилення української армії. Ми довели вміле використання цієї зброї. Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій», – написав Резніков у твітері 1 серпня.

Міністр не уточнив, скільки всього установок HIMARS зараз має Україна, але станом на 23 липня їх було 12, таким чином з урахуванням чотирьох нових систем загальна їх кількість на озброєнні ЗСУ зросла до 16.

Нещодавно голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, який перебував у Києві з двопартійною делегацією Конгресу США, в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що США й союзники працюють над тим, щоб зібрати і надати Україні 25-30 установок залпового вогню типу HIMARS та MLRS.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для оборони України зараз необхідно 50 установок HIMARS та ракетних систем M270, а для наступу – 100 таких систем.

Читайте також: Переваги і небезпеки для ЗСУ. Київ може перейти в наступ у найближчі тижні – експерти