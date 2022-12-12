Підтримка України, ППО, мирна ініціатива. Лідери G7 оприлюднили заяву після зустрічі за участі Зеленського

Країни «Групи семи» (G7) заявили про «непохитну підтримку» та солідарність з Україною, зосередженість на наданні систем ППО та про наміри створити міжвідомчу платформу координації донорів.



«Сьогодні ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку та солідарність з Україною перед обличчям триваючої російської агресивної війни стільки, скільки буде потрібно… Ми сповнені рішучості допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її критичну енергетичну та водну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні задовольнити потреби щодо готовності до зими…Ми сповнені рішучості, що Росія зрештою повинна заплатити за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої її жорстокою війною. Військові злочини та інші звірства не можуть бути безкарними. Ми притягнемо президента Путіна та причетних до відповідальності, згідно з міжнародним правом», – йдеться у заяві за підсумками онлайн-зустрічі лідерів країн G7.

Лідери країн «Групи семи» закликають своїх міністрів фінансів зібратися найближчим часом для обговорення спільного підходу до узгодженої бюджетної підтримки у 2023 році.



Крім того, з метою підтримки відновлення України разом з Києвом та міжнародними партнерами G7 має створити міжвідомчу платформу координації донорів.

«За допомогою цієї платформи ми координуватимемо існуючі механізми для надання поточної короткострокової та довгострокової підтримки – з особливою відповідальністю Фінансового відділу за короткострокову фінансову підтримку – координуватимемо подальше міжнародне фінансування та експертизу, а також заохочуватимемо програму реформ в Україні. Ми також створимо Секретаріат Платформи. Ми призначимо високопоставленого представника уряду для нагляду за створенням платформи та поточними координаційними зусиллями, і попросимо їх зібратися якнайшвидше в січні 2023 року», – зазначається в заяві.



Також учасники зустрічі обіцяють продовжувати координувати зусилля, щоб задовольнити термінові потреби України у військовому та оборонному обладнанні, зосереджуючись на системах протиповітряної оборони.

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Лідери країн G7 вітають і підтримують мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського, але на сьогодні не бачать доказів того, що Росія віддана миру.

«Загарбницька війна Росії має закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що Росія віддана мирним зусиллям. Росія може припинити цю війну негайно, припинивши напади на Україну та повністю і безумовно вивівши свої сили з території України. Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо справедливого миру», – зазначається в заяві.

Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав лідерів країн G7 продовжувати підтримку України наступного року і запропонував їм реалізувати три кроки, які, на його думку, прискорять настання миру в Україні, – «нова сила, міцність та дипломатія». Також він запропонував Росії почати на Різдво виводити свої війська з території України, тим самим спробувавши довести, що вона здатна відмовитися від агресії.