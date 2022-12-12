Зеленський пропонує Росії на Різдво почати виводити свої війська з України

Президент України Володимир Зеленський пропонує Росії спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії, – і на Різдво почати виводити свої війська з території України.



«І пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у Москві так часто говорять. Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України», – сказав він під час свого відеозвернення до лідерів країн G7, розповідаючи про три кроки, які, на його думку, прискорять настання миру в Україні.



Якщо Росія виведе свої війська з України, то тим самим буде «забезпечене й надійне» припинення бойових дій, додав Зеленський.

Останнім часом від російських офіційних осіб звучить багато заяв про переговори. Проте Захід, зокрема США, не бачать ознак зацікавленості Москви у переговорах. Також експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) на початку грудня вказували, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, натомість Москва висуває країнам Заходу умови для початку діалогу.

Ще у листопаді Володимир Зеленський в онлайн-виступі перед учасниками саміту G20 заявив, що Україна має «формулу миру».

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Серед пропозицій, оголошених Зеленським, – виведення Росією її військ та збройних формувань з території України, якому має передувати припинення вогню. Також Зеленський заявив, що світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створити міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків, завданих російською агресією.

У Росії ці пропозиції тоді назвали «нереалістичними».