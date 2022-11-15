Лавров назвав українські умови переговорів «нереалістичними»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 листопада заявив, що умови України для переговорів з Москвою є «нереалістичними».

«Всі проблеми в українській стороні, яка категорично відмовляється від переговорів і висуває завідомо нереальні умови», – сказав Лавров журналістам на саміті G20, де посилюється тиск на Росію.

Він зазначив, що таку позицію виклав під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а позицію Росії пояснив під час переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Кілька днів тому заступник Лаврова Сергій Рябков заявив, що Москва відкрита до діалогу, а Київ «за командою своїх західних кураторів перервав діалог».

Президент Володимир Зеленський в онлайн-виступі перед учасниками саміту G20 заявив, що Україна має «формулу миру» і на формати на кшталт «Мінська» більше не пристане. Серед пропозицій України, оголошених Зеленським, – виведення Росією її військ та збройних формувань з території України, якому має передувати припинення вогню. Також Зеленський заявив, що світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створити міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків, завданих російською агресією.

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Останнім часом західна преса все частіше пише про необхідність переговорів України і РФ. Наприклад, за даними газети The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів. Проте, як і раніше, Володимир Зеленський наполягає, що не закривав двері для переговорів з Росією, але вважає безперспективними переговори з нинішнім російським керівництвом.