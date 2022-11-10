Зеленський не виключає переговорів з Росією, але з «іншою»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з «іншою». Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

«Але я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією – але з іншою Росією. З тією, що справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони – окупанти… Вони мають все повернути. Землю, права, свободу, гроші. А головне – справедливість. І поки я не чув таких заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось», – сказав Зеленський.

Він додав, що, окрім ультиматумів, «нічого не чув від нинішнього президента РФ».

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

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За даними видання The Wall Street Journal, р​адник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван проводить «конфіденційні розмови» з найближчим оточенням Володимира Путіна. Крім того, за інформацією видання, Салліван закликав керівництво України публічно висловити готовність до пошуків миру, хоча після спроби Росії анексувати території окупованого українського півдня президент України Володимир Зеленський заявив, що тепер переговори не є можливими і що українська влада буде вести переговори лише з новим президентом Росії.

Перед цим The Washington Post повідомило, що адміністрація США просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією. Але, за даними видання, ці пропозиції не направлені на те, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів, мета полягає в тому, щоб забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки.