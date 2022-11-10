У Зеленського пояснили, чи потрібні Україні переговори з Росією

У Києві розуміють мотиви Москви, яка за поточних обставин на фронті пропонує переговори, але мають сумніви в необхідності таких перемовин для України. Про це 10 листопада заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Навіщо Росії «переговори» та «заморожування війни», зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні «перемоги», щоб не мати вигляд повних лузерів. Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території», – написав Подоляк у твітері.

9 листопада речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент» (тобто фактично ідеться про визнання анексії Криму і частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей). Аналогічні тези чиновниця виголосила і 2 листопада. Заяви Захарової пролунали того ж дня, коли російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра.

У Міністерстві закордонних справ України назвали повідомлення з Москви «черговою димовою завісою».

«Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні», – вказано в коментарі українського МЗС.