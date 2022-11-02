Москва пропонує Україні переговори «з урахуванням нових територіальних реалій» – Захарова

Москва далі чекає від Києва очевидних сигналів про прагнення відновити переговорний процес, заявила 2 листопада на брифінгу речниця МЗС Росії Марія Захарова.

«Як і раніше, чекаємо від київського режиму очевидних, недвозначних сигналів про своє прагнення відновити переговорний процес з урахуванням нових територіальних реалій та ситуації на землі», – сказала Захарова.

Вона також вказала, що «законодавчо київський режим сам собі заблокував переговори з Росією».

Коментуючи чергові заяви Москви про бажання переговорів, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порівняв Росію з «лудоманом у казино, якому декілька разів пощастило, і він повірив у доленосність».

«Пропонуючи нові «переговори» сьогодні (визнання анексії), Путін хоче відігратися. На щастя, Збройні сили України добре лікують хворобливі залежності», – написав чиновник у твітері.

Президент України Володимир Зеленський на початку жовтня своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

У 2019 році Володимир Зеленський під час своєї передвиборчої кампанії казав: «Передусім потрібно припинити вогонь. Просто припинити стріляти». Через рік під час прес-конференції, відповідаючи на запитання – чи не вважає він свою заяву легковажною та не шкодує про те, що її робив, Володимир Зеленський відповів, що «просто перестати стріляти» – це складний процес. Він ніколи не закликав, щоби армія не відповідала, а хотів показати всьому світу, що Україна має міцну армію, але вона не провокує.