Росія намагається змусити міжнародних партнерів України тиснути на Зеленського – Подоляк

Росія намагається змусити міжнародних партнерів України тиснути на президента Володимира Зеленського, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому телеканалу Welt.

«Росія хотіла б заморозити цю війну, щоб підготувати нові сили для вторгнення. Тому вони намагаються змусити наших партнерів тиснути на президента Зеленського, щоб ми прийняли ультиматум Росії за столом переговорів», – зауважив він.

Подоляк також закликав міжнародних партнерів України «припинити боятися» Путіна, який «не розуміє правил сучасної війни».

Раніше Михайло Пододяк заявляв, що низка європейських політиків пропонували Україні поступитися суверенітетом задля «збереження обличчя» Володимира Путіна.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомив, що президент Росії Володимир Путін, швидше за все, спробує продовжити звичайні воєнні операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі і створити умови для згортання західної підтримки України, яке, як він очікує, станеться цієї зими.

27 жовтня в Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін, продовжуючи заперечувати український суверенітет під час виступу у дискусійному клубі «Валдай», фактично засвідчив, що серйозні переговори із РФ є неможливими.

Путін під час виступу заявив, що Захід бачить скрізь «підступи Кремля» і повторив раніше відомі наративи Кремля про «допомогу Донбасу», Україну і Росію «як єдиний народ» і державу Україна як «штучну державу». В ОПУ заявили, що висловлювання Путіна були сформульовані «за Фрейдом».