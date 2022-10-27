Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«За Фрейдом». Банкова відреагувала на промову Путіна

«Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: «за Фрейдом». Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн?» - написав Михайло Подоляк

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяви російського президента Володимира Путіна, які він озвучив під час свого виступу на пленарній сесії щорічного засідання дискусійного клубу «Валдай».

«Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: «за Фрейдом». Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає», – написав він у твіттері.

Слова «хто посіяв вітер – пожне бурю» Путін використав у своїй промові, коли говорив про те, що Захід у грудні минулого року відкинув російські пропозиції щодо гарантій безпеки, але, за його словами, «у сучасному світі відсидітися навряд чи вийде».

У своєму виступі Путін, серед іншого, звинуватив Захід, який буцімто «все звалює» на Кремль. Він також заявив, що сьогоднішня метушня навколо ядерних загроз є «примітивною», а Захід, мовляв, шукає додаткові аргументи для протистояння Росії.

Росія «ініціативно ніколи нічого не говорила» про те, що може застосувати ядерну зброю, зазначив Путін (раніше такі заяви якраз виходили з уст Путіна і оточення Кремля – ред.).

Путін повторив раніше відомі наративи про «допомогу Донбасу», «Україна і Росія – єдиний народ» і державу Україна як «штучну державу». За його словами, до «військової спецоперації Росії в Україні (так РФ називає фактичну війну проти України – ред.) призвів влаштований там держпереворот».

Засідання дискусійного клубу «Валдай» у Росії проводять з 2004 року, називаючи його міжнародним. Назва походить від місця першої зустрічі, неподалік від озера Валдай.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG