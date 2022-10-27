Путін висловився про ядерний удар і «брудну бомбу»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні, бо в цьому «немає сенсу». За словами Путіна, Україна ж має технології, які нібито дозволяють зробити «брудну бомбу» із залишків ядерного палива, а в ударі звинуватити Росію.

«Завантажили в «Точку-У» або кудись деінде, підірвали десь цей пристрій, сказали, що це Росія зробила – завдала ядерного удару. Але нам не потрібно цього робити. У нас немає сенсу нікого – ні політичного, ні військового», – заявив Путін.

За його словами, атомний об’єкт ЗАЕС обстрілює Україна (станція захоплена нині російськими військами, де вони зберігають зброю, а офіційний Київ неодноразово заявляв про російські обстріли і провокації – ред.).

«Ніхто на Заході не каже, що українці обстрілюють ЗАЕС і нагнітають ажіотаж, звинувачуючи у всьому Росію», – вважає Путін.

Він каже: поки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Сьогоднішня метушня навколо ядерних загроз є, на його думку, «примітивною», а Захід, мовляв, шукає додаткові аргументи для протистояння Росії.

Росія «ініціативно ніколи нічого не говорила» про те, що може застосувати ядерну зброю, зазначив Путін (раніше такі заяви якраз виходили з уст Путіна і оточення Кремля – ред.).

Путін повторив раніше відомі наративи про «допомогу Донбасу», «Україна і Росія – єдиний народ» і державу Україна як «штучну державу»

«До військової спецоперації Росії в Україні (так РФ називає фактичну війну проти України – ред.) призвів влаштований там держпереворот», – сказав Путін.

На початку своєї промови Путін заявляв, що Захід бачить скрізь «підступи Кремля».

У четвер президент Росії Володимир Путін виступає на пленарній сесії щорічного засідання дискусійного клубу «Валдай». Тема засідання – «Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх».