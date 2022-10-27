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Путін висловився про ядерний удар і «брудну бомбу»

Росія «ініціативно ніколи нічого не говорила» про те, що може застосувати ядерну зброю, переконує Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні, бо в цьому «немає сенсу». За словами Путіна, Україна ж має технології, які нібито дозволяють зробити «брудну бомбу» із залишків ядерного палива, а в ударі звинуватити Росію.

«Завантажили в «Точку-У» або кудись деінде, підірвали десь цей пристрій, сказали, що це Росія зробила – завдала ядерного удару. Але нам не потрібно цього робити. У нас немає сенсу нікого – ні політичного, ні військового», – заявив Путін.

За його словами, атомний об’єкт ЗАЕС обстрілює Україна (станція захоплена нині російськими військами, де вони зберігають зброю, а офіційний Київ неодноразово заявляв про російські обстріли і провокації – ред.).

«Ніхто на Заході не каже, що українці обстрілюють ЗАЕС і нагнітають ажіотаж, звинувачуючи у всьому Росію», – вважає Путін.

Він каже: поки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Сьогоднішня метушня навколо ядерних загроз є, на його думку, «примітивною», а Захід, мовляв, шукає додаткові аргументи для протистояння Росії.

Росія «ініціативно ніколи нічого не говорила» про те, що може застосувати ядерну зброю, зазначив Путін (раніше такі заяви якраз виходили з уст Путіна і оточення Кремля – ред.).

Путін повторив раніше відомі наративи про «допомогу Донбасу», «Україна і Росія – єдиний народ» і державу Україна як «штучну державу»

«До військової спецоперації Росії в Україні (так РФ називає фактичну війну проти України – ред.) призвів влаштований там держпереворот», – сказав Путін.

На початку своєї промови Путін заявляв, що Захід бачить скрізь «підступи Кремля».

У четвер президент Росії Володимир Путін виступає на пленарній сесії щорічного засідання дискусійного клубу «Валдай». Тема засідання – «Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх».

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