Путін долучився до серії заяв про «брудну бомбу», у Києві відреагували

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що одна з складових інформаційної кампанії РФ щодо «брудної бомби» – це пошук Москвою способу зупинити контрнаступ ЗСУ

«Росія перебуває в напів панічному стані, коли вона ці інформаційні кампанії використовує для того, щоб вчинити певний тиск на певні європейські еліти. Не більше. Вони не розуміють, що ніхто не сприймає це всерйоз. Заяви Путіна – це самоповтори..Тобто він – настільки передбачувана людина, що все, що він буде казати, – ми вже знаємо. Але на відміну від того, що відбувалось до лютого 2022 року, – і світ вже знає, що це є один великий інформаційний фейк під назвою «брудна бомба», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Але, як зауважує Подоляк, є інша складова – Росія шукає спосіб зупинити контрнаступ ЗСУ.



«Одна з таких можливостей – спробувати сказати, що начебто там хтось робить «брудну бомбу», а потім щось подібне застосувати на певному просторі. І таким чином, сказати, що це була Україна і ми про це попереджали. На сьогодні це зафіксовано – і цього зробити вони не зможуть, тому що всі будуть розуміти, що використання будь-яких неконвенційної – це буде історія виключно РФ», – додав він.



Президент Росії Володимир Путін 26 жовтня долучився до серії заяв про «брудну бомбу». Він повторив твердження російського міністра оборони про плани Києва «використовувати для провокацій так звану «брудну бомбу». При цьому, Путіна вкотре заявив, що США «накачують озброєнням» Україну, «залишають поза увагою заяви київського режиму про бажання отримати ядерну зброю».

23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні. При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. 26 жовтня Шойгу провів переговори зі своїми колегами з Індії та Китаю, говоривши знову про можливі провокації з боку України із застосуванням «брудної бомби».

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби». За його словами, це означає одне – «Росія все це вже підготувала». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Після звинувачень Москви щодо ймовірного застосування «брудної бомби» Київ запросив МАГАТЕ «терміново направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які Росія брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають ці об’єкти.

Раніше Москва неодноразово погрожувала застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ. Західні лідери засудили такі погрози.