ISW: заяви Шойгу про «брудну бомбу» – залякування і продовження давньої інформаційної кампанії Росії

Російський міністр оборони Сергій Шойгу, ймовірно, намагався уповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні й послабити альянс НАТО під час телефонних розмов із чотирма міністрами оборони альянсу (США, Великої Британії, Франції, Туреччини) 23 жовтня, пише у своєму звіті американських інститут вивчення війни (ISW). Під час щонайменше трьох із них він висловив занепокоєння у зв’язку з можливим застосуванням Україною «брудної бомби».

Заяви Шойгу в ISW назвали залякуванням на тлі військових невдач Москви на полі бою і зауважили, що вони є продовженням давньої інформаційної кампанії Росії.

За словами дослідників, російські державні ЗМІ поширили «цю брехливу та смішну заяву», а представники Сполучених Штатів, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення. Представники Франції і Туреччини не робили заяв на момент публікації звіту, додають в ISW.

«Кремль неодноразово заявляв, що західні держави допоможуть Україні провести атаку із застосуванням зброї масового знищення під чужим прапором, із перших етапів вторгнення в Україну в лютому. У квітні Міністерство оборони Росії заявило, що має інформацію про те, що США «готують провокації для звинувачення збройних сил Росії у застосуванні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї. У своїй промові перед вторгненням 24 лютого Путін заявив, що Україна готується до ядерного нападу на Росію, а російські державні ЗМІ неодноразово стверджували, що західні держави підтримують розробку Україною ядерної зброї та планують атаки під чужим прапором», – йдеться у звіті.

Водночас дослідники кажуть, що навряд чи Кремль готує неминучий бомбовий удар під фальшивим прапором.

«Заяви Шойгу, ймовірно, також не віщують підготовки Росії застосувати в Україні нестратегічну ядерну зброю… Такі атаки навряд чи змусять Україну або Захід здатися, оскільки український уряд і народ неодноразово демонстрували свою волю продовжувати боротьбу, а Заходу буде дуже складно просто здатися в цмовах таких жахливих дій через прецедент, який створила б така капітуляція», – заявляють автори звіту.

Російські звинувачення на адресу України пролунали на тлі повідомлень про те, що російські війська можуть залишити правобережну частину Херсонської області. Командувач російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін заявив про можливість «непростих рішень». Деякі коментатори вважають, що він мав на увазі залишення Херсона, але є й ті, хто побачив у його словах сигнал про готовність застосування ядерної зброї.

«Брудна бомба» – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом і заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.