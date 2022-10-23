Росіяни підтримують війну, але їм не подобається мобілізація – Рінкевічс

Населення Росії підтримує війну своєї країни проти України, але росіянам не подобається мобілізація, яка розпочалася наприкінці вересня, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс в інтервʼю телеканалу «Настоящее время».

«Ми бачимо, що не було жодних масових протестів (проти війни в Росії). Цей факт свідчить, що є підтримка. Є підтримка війни. Схоже, що немає підтримки мобілізації. Є велика різниця між цими двома поняттями», – твердить очільник латвійського зовнішньополітичного відомства.

Едгарс Рінкевічс вважає, що представники російського суспільства мають демонструвати свою позицію, якщо вони виступають проти війни чи мобілізації.

«Мене не переконують заяви про те, що репресії там настільки сильні, що ніхто не може вийти на вулицю. Так, це правда, якщо виходить 100, 200 чи 1000 громадян Росії. А що, якби їх було десятки і сотні тисяч?» – риторично запитує латвійський міністр.

Едгарс Рінкевічс також назвав проявом «геноциду українського народу» російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Міністр закордонних справ Латвії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно виступає за підтримку України та її максимальну інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур. У квітні Рінкевічс заявив, що НАТО слід надати Україні план дій щодо членства.