Майже всі країни НАТО та ЄС приєдналися до підготовки українських військових – Резніков

Майже всі країни НАТО та ЄС приєдналися до навчальних програм з підготовки українських військовослужбовців, заявив міністр оборони Олексій Резніков на онлайн-конференції видання Forbes, передає урядовий портал.

За його словами, окрім відомої британської програми, у рамках домовленостей, до навчання українських воїнів долучилися Норвегія, Данія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Чехія. Крім того, у приєднанні до цих ініціатив нещодавно заявила Німеччина, каже Резніков.

«Тобто практично весь блок країн НАТО і ЄС та ті, які навіть не входять поки що до НАТО, як Швеція та Фінляндія, – всі приєдналися до навчальних програм», – сказав міністр.

Резніков також додав, що для українських артилеристів та операторів ССО країни-партнери організували спеціальні фахові програми.

Він нагадав, що тільки британська програма передбачає навчання 30 тисяч українських військовослужбовців, з яких перші 10 тисяч уже завершують відповідну підготовку.

«Наші британські партнери не просто їх навчають усіх азів на полігоні, включно з тактичною медициною, наші військові повертатимуться звідти одягнені, із системами захисту: шолом, бронежилет, аптечка тощо – усе, крім стрілецької зброї, бо зброю ми дамо», – розповів міністр.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих військових ЗСУ. Про долучення до тренувань українських військовослужбовців пізніше повідомили і інші країни.