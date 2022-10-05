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У Британії почались навчання з базового рівня молодших командирів ЗСУ – посольство

Очікується, що після завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ

У Великій Британії розпочалася підготовка базового рівня молодших командирів Збройних сил України із врахуванням набутого бойового досвіду, повідомляє у середу пресслужба британського посольства в Україні.

«Програма навчання передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права. Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки. Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ», – вказують у посольстві.

Повідомляється, що цей курс розширив наявну програму навчань на території Британії, яка раніше передбачала лише базову загальновійськову підготовку українських армійців.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Але потім почали з’являтися заяви про ймовірну більшу кількість військових для вишколу. У вересні повідомлялося, що навчання вже пройшли близько 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Про долучення до тренувань українських військових раніше повідомляли також Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.

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