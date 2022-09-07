Британія значно розширює підготовку українських військових – Вадим Пристайко

Велика Британія готує велику операцію з підготовки українських військових, заявив у програмі Радіо Свобода «Свобода live» посол України у Великобританії Вадим Пристайко.

За його словами, певний час на чотирьох британських базах готували сотні військових. Але тепер розпочали планувати розширену підготовку. Йдеться про більше застосування навчальних машин, обладнання та зброї, яку використовуватимуть військові на території України.

«Також, певно, треба розширити час, дати їм більше часу на підготовку. Ми усвідомлюємо, що нам потрібні наші воїни назад на полях бою, прямо зараз, але разом з тим в першу чергу хочемо підготувати їх до того, щоб вони вижили в цій війні. І, по-друге, вони мають стати ефективними, сильними бійцями», – сказав Вадим Пристайко.

Також посол розповів, що Британія повністю забезпечує навчання і перельоти військових.

Початкова ідея уряду була про підготовку 10 тисяч військових. Службовці приїжджають окремими хвилями, каже Пристайко.

«Так простіше їх готувати: менша кількість солдат на кожного тренера, кожного офіцера. Тому цими групами, хвилями їх привозять. Вони завершують навчання – приїжджає інша група. Зараз ми приблизно говоримо про те, що 2,5 тисячі вже завершили навчання, і можливо будуть внесені зміни по результатам», – додав Пристайко.

Нині основна зміна у підготовці – розширення військових професій та знань, які набуваються, каже посол.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Але потім почали з’являтися заяви про ймовірну більшу кількість військових для вишколу. Про долучення до цих тренувань українських військових повідомляли також Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.