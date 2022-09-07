Наступ на Харківщині: Куп’янськ і Байрак. Путін не бачить втрат Росії

Балаклія, Байрак, Куп’янськ: ЗСУ ведуть наступ на Харківщині.

Відносини Києва і Лондона: ексклюзивне інтерв’ю посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.

Президент РФ Володимир Путін знову згадав Україну і заявив, що через війну Росія нічого не втратила.

Син і племінник проросійського діяча Андрія Портнова у березні цього року покинули Україну – нібито поїхали за гуманітаркою і більше не повернулися. Хто дає зелене світло на такі виїзди, з’ясовували «Схеми» (Радіо Свобода).

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.