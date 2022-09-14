Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку в Британії – Генштаб

У Великій Британії на сьогодні близько 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку, йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

«За участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найближчим часом планується розширення операції навчань ЗСУ, зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних сил України.

9 липня у Великій Британії розпочалися навчання для мобілізованих українських військових. Повідомлялося про намір провести вишкіл для близько 10 тисяч військових. Але потім почали з’являтися заяви про ймовірну більшу кількість військових для вишколу. Про долучення до цих тренувань українських військових повідомляли також Канада, Швеція, Данія, Нова Зеландія та ще деякі країни.

На початку вересня британське Міністерство оборони заявило про розширення навчальної програми для українських новобранців, зокрема курс навчання триватиме з 3 до 5 тижнів.