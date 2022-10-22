Морально Україна вже перемогла у розв’язаній Росією війні – міністр оборони Латвії

Єдиним результатом війни, розв’язаної Росією, може бути лише перемога України, яка вже у цій війні перемогла морально, заявив в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

«Морально Україна вже перемогла, психологічно вже перемогла. Зараз перемога – питання технічне та питання того, наскільки швидко інші держави світу зрозуміють, що єдиним результатом цієї війни може бути перемога України. І ми знаємо, що ще не всі держави, навіть у Європі, так думають і кажуть, але така позиція країн-членів Європейського союзу та НАТО є дуже близькою до зради», – сказав міністр.

За його словами, Латвія засуджує країни, які не надають Україні військової та технічної допомоги у боротьбі з Росією, а чітка позиція та допомога Києву зараз визначить союзи та співпрацю між європейськими країнами у майбутньому.

Пабрікс, коментуючи зміну характеру війни, що перейшла від бойових дій до руйнування цивільної інфраструктури України, сказав, що це не змінює позиції союзників України.

Навіть якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю проти України, Захід не перестане допомагати їй боротися з агресією. Пабрікс додав, що європейські країни дадуть відповідь на такий можливий удар.

Артіс Пабрікс бере участь у щорічній Ризькій конференції з безпеки та зовнішньої політики, головною темою якої цього року стала війна в Україні. На конференції обговорюється стратегічна співпраця на регіональному та загальноєвропейському рівні, нова стратегічна концепція НАТО, гібридна загроза з боку Росії та інших країн, а також економічні санкції.