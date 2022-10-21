Латвія перевірить росіян на політичні погляди при продовженні посвідки на проживання – МЗС

Латвія жорстко перевірятиме всіх громадян Росії, які живуть у країні на постійній чи тимчасовій основі, а частині з них після таких перевірок, ймовірно, не продовжать посвідку на проживання, повідомив в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Нині у Латвії посвідку на проживання мають близько 10 тисяч росіян.

«Ми скорочуватимемо і не продовжуватимемо посвідки на проживання, які були отримані за інвестиціями, а також за іншими програмами», – сказав міністр.

За його словами, також Латвія не прийматиме росіян, які залишають свою країну, намагаючись уникнути мобілізації на війну. Це суперечить заявам деяких європейських чиновників, наприклад голови Євроради Шарля Мішеля: той нещодавно заявив, що країни Євросоюзу повинні приймати у себе громадян РФ, які віткають із країни від мобілізації.

«Ці люди – не проти війни, яку Росія веде в Україні, а проти мобілізації, і це велика різниця, – пояснив голова МЗС Латвії позицію Риги. – Якщо ви вважаєте, що те, що зараз твориться в Росії, неприпустимо – то виступайте проти російської влади».

«Знаєте, мене не переконує аргумент, що в Росії ситуацію затиснули так, що ніхто не може вийти на вулиці. Якщо це сто, двісті, тисяча громадян – так. Але їдуть зараз, за нашими даними, десятки тисяч громадян. І я думаю: чому ми повинні їх приймати? Для нас це, зокрема, питання безпеки», – зауважив Рінкевичс.

З кінця вересня Латвія поряд з іншими країнами Балтії повністю заборонила в’їзд громадянам Росії за туристичними візами, проте продовжує приймати заяви про надання притулку, політичного т гуманітарного, зокрема від громадян Росії. Але, як випливає зі слів міністра, загроза мобілізації не буде підставою для надання притулку в Латвії громадянам РФ.