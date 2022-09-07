Країни Балтії домовилися не пропускати громадян РФ через кордон – голова МЗС Латвії

Країни Балтії домовилися не пропускати громадян Росії через кордон, навіть якщо вони мають шенгенські візи – про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс 7 вересня.

Виняток зроблять для водіїв вантажівок, дипломатів та тих, хто в’їжджає з сімейних та гуманітарних причин.

Обмеження запровадять сусідні з Росією країни – Латвія, Естонія та Литва. Як воно буде оформлене – не повідомляється. Ці країни входять до Шенгенського простору і повинні пропускати власників шенгенських віз.

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Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в’їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці.

Раніше європейські країни, що межують із Росією, наполягали на забороні видачі росіянам шенгенських віз, крім виняткових випадків. Однак на зустрічі міністрів країн ЄС цієї угоди досягти не вдалося – проти виступили представники Західної Європи, зокрема, Німеччина, Греція, Кіпр, Португалія та Франція.

Натомість Європейський союз домовився скасувати угоду про спрощений візовий режим з Росією. Це може ускладнити видачу віз росіянам, крім того, вони подорожчають удвічі.