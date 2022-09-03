Росія запросила 56 віз у США для Лаврова та інших урядовців, але досі не отримала – Reuters

Росія заппросила 56 віз у Сполучених Штатів, щоб російський міністр закордонних справ Сергій Лаврову та члени делегації РФ могли відвідати щорічну зустріч зустріч Генасамблеї ООН в Нью-Йорку цього місяця, але досі не отримала їх.

Про це повідомила 2 вересня агенція Reuters із посиланням на лист до генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Агенція вказує, що посол Росії в ООН Василь Небензя назвав «тривожною», ситуацію, коли упродовж останніх кількох місяців Вашингтон «постійно відмовляв у наданні в’їзних віз» низці російських делегатів на заходи ООН.

Сполучені Штати серйозно ставляться до своїх зобов’язань як приймаючої країни ООН, сказав речник Держдепартаменту, додавши, що дані про візи є конфіденційними, відповідно до законодавства США, тому він не може коментувати окремі випадки.

Згідно з «угодою про штаб-квартиру» ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов’язані надавати іноземним дипломатам доступ до Організації Об’єднаних Націй. Але Вашингтон каже, що може відмовити у візах з міркувань «безпеки, тероризму та зовнішньої політики».

«Ми обробляємо сотні віз щороку для делегатів Російської Федерації на заходи ООН», – сказав речник Держдепартаменту США, додавши, що заявки слід подавати якомога раніше, щоб своєчасно їх обробити.

«Це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти нашого посольства в Росії, зокрема примусове звільнення місцевого штату та персоналу з третіх країн, що суттєво обмежило наш штат а, отже, наші можливості щодо обробки віз», – сказав речник.

Небензя повідомив, що необхідні заявки подані в посольство США в Москві.

56 віз, запитуваних Москвою, передбачаються для групи дипломатів з підготовки прибуття Лаврова та його делегації на засідання високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яке розпочнеться 20 вересня.

Небензя додав, що журналістам, які супроводжують Лаврова та екіпаж літака, досі не видавали американських віз.

Він попросив Ґутерріша вплинути на США. В ООН заявили, що «активно співпрацюють» з місією США щодо отримання віз.

У лютому Вашингтон наклав санкції на Лаврова, звинувативши його в «безпосередній відповідальності за неспровоковане та незаконне подальше вторгнення Росії в Україну». Санкції передбачають замороження будь-яктх активів Лаврова в США і взагалі забороняють американцям мати з ним справу.

Раніше стало відомо, що до США не зміг поїхати через візові проблеми міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який хотів у Нью-Йорку відвідати саміт керівників поліції ООН.