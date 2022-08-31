Лідери МЗС Євросоюзу підтримали зупинку спрощеного візового режиму для Росії – Боррель

Міністри закордонних справ Європейського Союзу підтримали зупинку дії спрощеного візового режиму, заявив на пресконференції 31 серпня голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.

«Повна зупинка Євросоюзом спрощеного візового режиму для Росії. Досі він був частково зупинений для окремих груп осіб: посадовців, бізнесменів, але тепер він повністю припиняє працювати», – сказав він, говорячи про консенсус, якого досягли лідери МЗС.

За словами Борреля, Євросоюз спостерігав збільшення випадків перетину кордону з Росії до сусідніх держав із середини липня:

«Це стало безпековим ризиком для таких країн. На додачу до цього ми бачили багатьох росіян, які мандрували для відпочинку, шопінгу, наче немає ніякої війни в Україні. Країни-члени вирішили, що не може бути business as usual».

Читайте також: Сійярто: ЄС зупинить дію угоди про спрощений візовий режим російських громадян

Боррель очікує, що припинення дії візового режиму скоротить кількість нових віз, виданих країнами-членами Євросоюзу, адже процес вимагатиме більше часу й зусиль.

«Це загальний підхід, який дозволить запобігти потенційному «візовому шопінгу» росіян», – прокоментував очільник дипломатії ЄС.

Водночас такий підхід дозволить розглядати кожен запит індивідуально, адже ЄС «не хоче відмежовуватися від тих росіян, які проти війни в Україні», додав він.

Також Боррель закликав Європейську комісію розглянути ситуацію із візами, які вже видані, і надати свої коментарі. Серед інших висновків зустрічі він назвав рішення не визнавати паспорти, видані окупаційною владою Росії на захоплених територіях України.

Читайте також: Росія не поважає норми спрощеного візового режиму – міністр закордонних справ Румунії

Крім того, сусідні з Росією країни, за словами голови зовнішньополітичної служби ЄС, можуть вдаватися до заходів на національному рівні, аби обмежити доступ до блоку через свої кордони, у відповідності до Кодексу Шенгенської зони ЄС.

Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в’їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзду російських туристів, інакше вони розглядають можливість зробити це на національному рівні.

Після вторгнення Євросоюз припинив з Росією авіасполучення, в’їзд до країн ЄС став можливим лише через транзитні країни чи через наземні прикордонні переходи. Раніше країни Балтії закликали припинити росіянам візи повністю, принаймні туристичні. Проти виступають деякі західноєвропейські члени союзу, зокрема Німеччина та Франція.