Росія не поважає норми спрощеного візового режиму – міністр закордонних справ Румунії

Стюарт Ґрір

Чи підтримає Румунія повну заборону віз для громадян РФ? Що робить Румунія, щоб збільшити експорт зернових з України? Як розв’язали проблему з радянськими коліями для вивезення зерна до ЄС? Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

– Я хотів би розпочати з візового питання. Деякі ваші колеги з ЄС пропонують заборонити видачу туристичних віз для громадян Росії. Яка ваша позиція щодо цього питання? Чи варто ЄС запровадити подальші обмеження для росіян чи запровадити повну заборону?

– Це буде однією із головних тем, які ми будемо обговорювати 31 серпня (на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС – ред.), і я оголошу позицію Румунії: ми підтримуємо скасування договору про спрощену процедуру отримання віз. Тому що договір про спрощену процедуру отримання віз – це документ, який має функціонувати за умови певного стану справ у відносинах між ЄС та відповідною країною. Події показують, що Росія не поважає повною мірою положення цього договору. Водночас ми маємо взяти до уваги факт того, що Росія занесла фактично всі країни члени ЄС в список «недружніх країн». Тому я не думаю, що клімат між ЄС та Росією на сьогодні відповідає цілі заключення договору.

З іншого боку, щодо питання скасування віз для громадян Росії, я висловлю повну готовність Румунії обговорити запровадження подальших обмежень для пересування громадян Росії в межах Європейського союзу. Особливо фокусуючись на туристичних візах, тому що ми вважаємо, що туризм не є базовим правом. Це те, що має надаватися, беручи до уваги актуальний стан справ між ЄС та Росією.

Румунія підтримує рішення щодо скасування видачі туристичних віз за умови, що це рішення буде ухвалене на міцних правових засадах

Водночас я вважаю, що важливо зауважити, що оскільки Румунія ще не є членом Шенгенського простору, ми не видаємо шенгенські візи. Проте ми видаємо двосторонні візи. З початку року Румунія видала близько 800 віз для громадян Росії, з яких близько 130 – це туристичні візи. Тож цифри не такі високі. Проте я вважаю, що це питання принципів. Це політичне питання, а не технічне. Нам потрібно його обговорити й побачити, якими є аргументи «за» та «проти». Адже аргументи, які наводять країни-члени, є різноманітними. Також важливо почути позицію Комісії та Служби зовнішніх справ щодо цього питання й ухвалити відповідне рішення. Румунія підтримує рішення щодо скасування видачі туристичних віз за умови, що це рішення буде ухвалене на міцних правових засадах. Тому що для ухвалення такого рішення нам необхідно мати міцну правову базу.

Водночас також важливо дозволити видачу віз для громадян Росії, які є дисидентами, чи тих, хто тікає від «операції», кому загрожує режим. Більшість таких громадян також використовують туристичні візи. Ми маємо мати це на увазі. Ми маємо брати до уваги усі такі ситуації, які є прикладами винятків, на які не має поширюватися скасування. Також гуманітарні візи, медичні візи та інші випадки, які необхідно враховувати при ухваленні такого рішення.

– Тож повна заборона для туристів, але винятки для гуманітарних випадків?

– З точки зору Румунії, це правильний підхід. Ми хочемо подати чіткий політичний сигнал. Адже, дійсно, досить великий відсоток російського суспільства підтримує військову агресію президента Путіна проти України. Але, з одного боку, ми маємо залишити відкритими двері для тих, кому необхідний доступ до європейських цінностей. А з іншого боку, захистити тих, хто так чи інакше протидіє режиму в Росії.

– Щодо експорту зерна та кукурудзи з України, велика частина якого проходить, зокрема, через Румунію. Що може зробити Румунія, щоб збільшити обсяг експорту, який проходить через порт Констанца в Чорному морі та через баржі на річці Дунай?

– На мою думку, ми багато зробили для того, щоб збільшити наші можливості. Нам ще залишається багато чого зробити. Минулого року фактично не було перевезень українського зерна через Румунію, тому що Україна використовувала власні порти й шляхи через Чорне море. До Чорного моря, а звідти вже до третіх країн. Проте з початку війни ми покращили свої можливості, щоб спростити транзит цих вантажів. І з 17 серпня, наприклад, більше ніж 3,4 мільйонів тонн українського зерна були перевезені через Румунію. А це більш ніж половина усього експорту українського зерна за цей період.

І ми продовжуємо працювати над тим, щоб полегшити транзит. Йдеться не лише про порт Констанца, а й про порт Галац на річці Дунай. Ми модернізували широкі колії залізничного сполучення від кордону з Україною безпосередньо до порту Галац, щоб мати можливістю доставляти українське зерно напряму. Існувала проблема через відмінність колій радянського зразка. Ми вдосконалили свої транзитні можливості. Проте, звичайно, нам потрібно ще багато зробити. Ми розраховуємо на функціонування цієї угоди, яка була укладена наприкінці липня, за сприяння ООН та Туреччини. Проте, знову ж таки, нам потрібно використовувати усі доступні шляхи, й Румунія є найближчою країною, яка забезпечує найближчі шляхи для експорту українського зерна. Дуже важливо полегшити цей транзит, щоб подолати можливу продовольчу кризу в таких країнах, як Африка, та країнах Близького Сходу.