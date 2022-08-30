Німеччина і Франція виступили із заявою проти широкої заборони видачі віз громадянам РФ

Франція та Німеччина вважають контрпродуктивною заборону на видачу туристичних віз російським громадянам. Про це йдеться в спільній заяві, яку держави оприлюднили напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Празі 30 серпня, де мають обговорити ініціативу.

Питання обмеження віз для росіян набуло обертів серед деяких країн ЄС останніми днями, але угоди повинні досягнути всі 27 членів блоку, аби запровадити санкцію.

Париж та Берлін закликають «знайти розумні способи використання важливого важеля видачі віз».

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«Обмежуючи контакти з представниками режиму та владою сферами життєво важливих інтересів ЄС, нам потрібно стратегічно боротися за «серця та уми» російського населення – принаймні, тих сегментів, які ще не повністю відчужені від «Заходу», – йдеться в заяві документі.

Її автори пропонують залишити візи доступними для студентів, митців, науковців та інших професіоналів, які хочуть в’їхати до ЄС.

Країни, які мають спільні кордони з Росією – країни Балтії, Польща та Фінляндія – виступають за більш жорсткі обмеження на візи для російських туристів. Оскільки ЄС заборонив авіасполучення з Росією, більшість мандрівників використовують свої сухопутні кордони, щоб подорожувати до інших країн ЄС.

Візова угода 2007 року про спрощення вимог щодо в’їзду до ЄС для росіян була частково призупинена наприкінці лютого щодо людей, наближених до президента Росії Володимира Путіна, таких як офіційні делегації Росії та власники дипломатичних паспортів.

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Але це дозволило так званим «звичайним росіянам» і далі користуватися перевагами спрощеного візового режиму ЄС, такими як менший час очікування та витрати, а також необхідність надавати менше документів під час подачі заявки.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Німеччина також дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю.