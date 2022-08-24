Угорщина проти заборони на видачу віз громадянам Росії – Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не підтримує планів щодо запровадження заборони на видачу шенгенських віз для російських громадян. Він написав про це у фейсбуці 23 серпня.

«Ми погоджуємося з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити обмеження», – заявив Сіярто.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії. Латвія, Чехія та Естонія призупинили видачу росіянам шенгенських туристичних віз, Фінляндія оголосила, що обмежить їхню кількість.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, висловилися проти такого заходу. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Німеччина також дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю.

Питання про шенгенські візи для російських громадян на рівні Євросоюзу обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться наприкінці серпня у Празі.