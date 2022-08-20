Європа відмовляє громадянам Росії у притулку в 77% випадків – дослідження

За останні десять років країни Європи відхилили 77% заявок росіян щодо надання їм притулку – це випливає із даних, зібраних проєктом «Если быть точным».

Найчастіше громадяни Росії прагнули потрапити до Німеччини – вона їм переважно відмовляла, кажуть автори дослідження.

За їхніми даними, від 2012 року в країнах Європи попросили притулок 153 тисячі росіян, за цей час статус біженця отримали 35 тисяч громадян Росії. У середньому по країнах, при першому розгляді задовольняється лише п’ята частина російських заявок. Процес може тривати роками, зазначають юристи.

Серед країн Європи громадяни Росії найчастіше шукають притулку в Німеччині. За десять років до неї звернулися майже 54 тисячі росіян – понад третина всіх прохачів із Росії. Німеччина відмовила у 90% випадків.

На другому місці за популярністю – Франція. Громадяни Росії надіслали їй понад 42 тисячі заявок на притулок. Країна відхилила 76% прохань.

Значна частина росіян намагається втекти до Австрії, Польщі та Бельгії – більшості з них це не вдається. З 2012 року прохачам із Росії жодного разу не відмовила лише Мальта – у неї попросили притулок десять громадян Росії, йдеться в дослідженні.

Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Після цього із Росії поїхали десятки тисяч людей. Президент України Володимир Зеленський нещодавно закликав країни Європи припинити видачу віз росіянам, а людям, яких переслідують у Росії, запропонував звертатися за статусом біженців.

Притулок можна попросити, якщо є докази, що людину неодноразово переслідувала держава (або афілійовані з нею структури) різними способами через її особисту позицію чи діяльність.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

Естонія оголосила, що закриє кордон для громадян Росії з виданими країною шенгенськими візами. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Однак уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Чехія також підтримала заклики заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна добиватиметься консенсусу з цього питання на зустрічі голів МЗС Євросоюзу наприкінці серпня у Празі.

Німеччина дала зрозуміти, що не згодна з ідеєю. Єврокомісія виключила повне припинення видачі віз громадянам Росії, оскільки це суперечить нормам ЄС.