Кулеба закликав Євросоюз і G7 не видавати візи громадянам Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав заклик закрити в’їзд громадянам Росії до країн Заходу. Про це він заявив 10 серпня.

Зокрема, Кулеба закликав країни Європейського Союзу та «Групи Семи» перестати видавати візи росіянам.

«Володимир Зеленський абсолютно правий, наполягаючи на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони мають бути позбавлені права перетинати міжнародні кодони, доки не навчаться їх поважати», – аргументував голова МЗС.

Президент України Володимир Зеленський днями в інтерв’ю американському виданню The Washington Post закликав Захід закрити кордони для громадян Росії. Він висловив переконання, що російські громадяни мають «жити у власному світі, доки не змінять свою філософію». Ця пропозиція викликала критику, зокрема, з боку представників російської опозиції.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія та Фінляндія. Євросоюз із 26 лютого призупинив спрощений візовий режим із Росією. Посольства та візові центри низки європейських країн обмежили або повністю припинили оформлення короткострокових шенгенських віз для росіян.

Водночас у Єврокомісії виключили повне припинення видачі віз росіянам, оскільки це суперечить нормам ЄС.