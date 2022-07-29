Швейцарський банк заблокував особистий рахунок представника Росії при відділенні ООН у Женеві

Один зі швейцарських банків заблокував особистий рахунок постійного представника Росії при відділенні ООН й інших міжнародних організацій у Женеві Геннадія Гатилова, повідомило російське державне агентство «РИА Новости» із посиланням на постійне представництво.

Про який банк йдеться, не уточнюється. Однак у представництві зазначили, що рахунок використовувався, зокрема, для покриття медичних витрат і був заблокований «у зв’язку з офіційним статусом керівника дипмісії».

«Ситуація погіршується також штучними перешкодами в повсякденному житті нашої дипмісії. Низка банків, компаній зі страхування і технічного обслуговування автомашин, з якими у нас були давні партнерські відносини, вирішили відмовитися від контрактів з нами, при цьому прямо кажучи про причину – тому що ми з Росії», – заявили у представництві.

Раніше представниця Росії в ООН Ірина Тяжлова заявила, що Швейцарія не видає візи російським дипломатам, які мають намір взяти участь у роботі органів ООН.

До початку липня Швейцарія заблокувала російські активи на 6,7 мільярда швейцарських франків (6,8 мільярда доларів) і заморозила 15 об’єктів російської нерухомості.

Швейцарія приєдналася до санкцій Євросоюзу, запроваджених у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням до України. Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс тоді заявив, що Швейцарія не перестає бути центром європейської дипломатії, але має показати, які цінності вона підтримує і які політичні кордони вважає за необхідне провести.