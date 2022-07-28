Через санкції ЄС у Чорногорії почали заморожувати нерухомість росіян

У Чорногорії в рамках санкцій почали заморожувати нерухомість громадян РФ, які потрапили під санкції Євросоюзу. Про це з посиланням на сайт уряду країни повідомив канал Настоящее время.



Раніше міністр внутрішніх справ Чорногорії Філіп Аджич заявляв, що в країні буде заморожено 44 об'єкти нерухомості, власниками яких є росіяни.

Чорногорія не є членом ЄС, але прагне приєднатися до блоку.

Минулого року російські громадяни та компанії придбали на території країни нерухомість на 49,46 мільйона євро, пише видання «Комерсант». Радіостанція «Коммерсант-ФМ» стверджує з посиланням на учасників ринку, що після початку повномасштабної війни Росії проти України попит на чорногорську нерухомість з боку росіян збільшився вдвічі.