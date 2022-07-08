У Берліні вперше через санкції громадянці РФ заборонили продати нерухомість

Влада Берліна вперше заборонила громадянці Росії продати свою нерухомість через санкції.



Громадянка Росії, чиє ім'я берлінська поліція не називає, виставила свою нерухомість на продаж ще у 2021 році, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона потрапила до списків санкцій Євросоюзу. Нотаріус, який супроводжував її угоди, повідомив банк та фінансові органи про те, що, зважаючи на санкції, його клієнтка більше не може отримувати дохід від своїх активів. У результаті на угоди за її участі було накладено заборону.



Зараз у списках санкцій Німеччини та ЄС є 1158 фізичних осіб і 98 підприємств, пов'язаних з Росією.

За оцінкою видання RBB24, з 2004 по 2021 роки громадяни Росії придбали нерухомості лише в Берліні на 546 мільйонів євро. Серед них і російські олігархи – наприклад, Аркадій Ротенберг і його дочка Лілія, які володіють у німецькій столицею нерухомістю класу «люкс» вартістю кілька мільйонів євро. На відміну від Ротенберга, його дочка та офшорні фірми на Кіпрі, через які проводились угоди, під санкції не потрапили. Однак, враховуючи запроваджені ЄС санкції проти Росії та її громадян, європейська влада починає ретельніше придивлятися до російських покупців і продавців нерухомості, для багатьох з них розпоряджатися нерухомістю в Європі стає важче.



20 червня у Мюнхені вперше було накладено арешт на нерухомість, що належала росіянам із списку санкцій: три квартири, що належали чинному депутату Державної думи РФ та його дружині.