Країни ЄС заморозили російські активи на майже 14 млрд євро від початку вторгнення – єврокомісар

Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що країни-члени ЄС наразі заморозили російські активи на суму 13,8 мільярда доларів після того, як Росія почала вторгнення в Україну.

«На цей момент ми заморозили – з власності олігархів та інших осіб – 13,8 мільярда євро, тому це доволі величезна сума», – сказав Рейндерс журналістам у Празі 12 липня перед неформальною зустріччю міністрів юстиції ЄС.

Він додав, що більша частина цих активів – понад 12 мільярдів – була заморожена в п’яти державах блоку.

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Рейндерс не назвав ці п’ять країн, але закликав інших членів ЄС активізувати зусилля з виявлення та заморожування активів під їхньою юрисдикцією.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що в середині червня вартість заморожених російських активів у його країні становила 4,48 мільярда євро.

Міністр юстиції України Денис Малюська у Празі повторив заклики Києва використовувати активи для компенсації збитків, завданих російськими військами.

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«Зараз вони захищені суверенним імунітетом, але ми розуміємо, що активи держави, яка почала війну, вчинила агресію, не повинні користуватися суверенним імунітетом», заявив він.

Малюська вказав на те, що Україна страждає від економічних збитків внаслідок російського вторгнення, і «немає сенсу покривати всі ці збитки грошима українських чи європейських платників податків».

У травні радник президента Олег Устенко заявив, що разом із непрямими збитками економічні втрати України від російського повномасштабного вторгнення становлять близько 1 трильйона доларів.