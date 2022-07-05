Фінляндія заарештувала сотні російських вантажних вагонів

Фінляндія заарештувала майже тисячу вантажних вагонів, які належали російським компаніям із санкційного списку Європейського союзу, повідомляє Reuters із посиланням на фінського залізничного оператора VR Transpoint.

Згідно з офіційними документами, ще у червні судові пристави Фінляндії заарештували 865 залізничних вагонів із Росії. Перед цим були заморожені активи кількох десятків російських і білоруських фірм, включаючи транспортних, на суму щонайменше 82 мільйони євро. Дії були вжиті через санкції, накладені Європейським союзом на постачання російського вугілля.

Голова відділу логістики VR повідомив фінським ЗМІ, що близько п’яти тисяч російських залізничних вагонів перебували у Фінляндії, коли уряд вирішив обмежити рух поїздів між країнами. Згідно із заявою VR, вагони хотіли відправити назад, але судові пристави наказали накласти арешт на частину з них.

Деякі вилучені вагони належать компаніям, які потрапили безпосередньо під санкції Європейського союзу. Інші є власністю акціонерів, які також потрапили до списків санкцій після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Одна з таких фірм – Альфа-лізинг – подала скаргу до фінського суду на «неправомірні дії судових приставів», повідомив Reuters керівник корпоративного бізнесу компанії Андрій Барков.

У російській залізниці від коментарів відмовилися. Мінтранс РФ на запит Reuters не відповів.