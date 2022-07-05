Боррель: Путіну доведеться вибирати «між гарматами і маслом»

Санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з її масштабним вторгненням в Україну, вже впливають на російську економіку, і їхній ефект зростатиме в майбутньому. Таку думку висловив у присвяченій санкціям статті голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, не варто сподіватися, що санкції змінять стратегічні розрахунки президента Росії Володимира Путіна вже найближчим часом, оскільки він керується в першу чергу не економічними міркуваннями. Проте згодом, упевнений Боррель, російському керівництву доведеться обирати між «гарматами і маслом», тобто продовженням війни і підтримкою рівня життя людей.

Боррель нагадав, що ЄС звільняється і від енергетичної залежності, «яка тривалий час перешкоджала нашому політичному вибору перед агресивністю Володимира Путіна». Боррель також зазначає, що санкції обмежують і військові можливості Росії, зокрема з виробництва високоточної зброї.

«Щоб підтримувати повітряне сполучення, Росії доведеться вивести з обігу більшу частину своїх літаків, щоб використовувати запасні частини, необхідні для того, щоб дозволити іншим літати. До цього додається також втрата доступу до фінансових ринків, відключення від великих глобальних дослідницьких мереж і масовий відтік мізків», – перераховує наслідки Боррель. Він зазначив, що Китай не прагне допомагати Москві обходити санкції.

Боррель також заявив, що санкції «у жодній формі не спрямовані проти експорту російської пшениці чи добрив», а у проблемах з експортом українського зерна звинуватив Росію.

За словами голови дипломатії ЄС, вирішити світову енергетичну і продовольчу кризу можна, тільки завершивши війну, причому не на російських умовах.

Гасло «гармати замість масла» використовувалося керівниками нацистської Німеччини, які говорили про необхідність якнайшвидшого переозброєння вермахту.