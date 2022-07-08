СБУ повідомила про арешт активів «Роснефти», «Газпрому» і «Росатому»

В Україні арештували 2,1 мільярда гривень (понад 71 млн дол) активів українських компаній, які належать російським «Газпрому», «Роснефти» та «Росатому», повідомила Служба безпеки.

З ініціативи відомства арешт накладено на корпоративні права та нерухомість 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є ці три російські державні корпорації. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у власності підприємств.

«Під час оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп», – йдеться у повідомленні СБУ.

У відомстві стверджують, що «завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників переписати їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль за активами».

Розслідування проводять за статтями про «диверсію» та «планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни».

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє конфіскацію на користь держави майна та активів осіб, які підтримують російське вторгнення.

13 червня влада України заявила про арешт корпоративних прав компаній на 53,4 млн грн (1,8 млн дол) російського олігарха. Повідомлялося, що може йти мова про Михайла Фрідмана – співвласника та голову наглядової ради консорціуму «Альфа-Груп», якій в Україні належать компанії IDS Borjomi International.

На початку липня поліція повідомила про арешт корпоративних прав 9 компаній, а також 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки. Ці фірми, за даними поліції, належать російським корпораціям та компаніям, у тому числі «Ростеху», «Русалу», «Татнефти» та «Групі ГМС».