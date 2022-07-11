В Україні арештували активи компанії російського олігарха з «Єдиної Росії» – СБУ

На Вінниччині правоохоронці арештували активи компанії з виробництва побутової хімії російського олігарха, який володіє косметичною корпорацією в Російській Федерації та є членом політичної партії «Єдина Росія». Про це повідомляє Служба безпеки України.

Сума арештованих активів складає понад 2 мільярди гривень. Зокрема, це:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 мільярда гривень;

вироблена продукція та сировина, вартістю понад 500 мільйонів гривень, які були на складах підприємства.

Усе це, за повідомленням СБУ, передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Ці активи, за даними спецслужби, від початку повномасштабного вторгнення Росії менеджмент підприємства намагався приховати націоналізації та вивести їх в інтересах російських власників.

«Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів», – зазначають у Службі безпеки України.

Наразі триває досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації;

незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала.

8 липня СБУ повідомила про арешт активів «Роснефти», «Газпрому» і «Росатому» на 2,1 мільярда гривень.