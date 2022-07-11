В Україні арештували активи компанії російського олігарха з «Єдиної Росії» – СБУ

На Вінниччині правоохоронці арештували активи компанії з виробництва побутової хімії російського олігарха, який володіє косметичною корпорацією в Російській Федерації та є членом політичної партії «Єдина Росія». Про це повідомляє Служба безпеки України.
Сума арештованих активів складає понад 2 мільярди гривень. Зокрема, це:
- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 мільярда гривень;
- вироблена продукція та сировина, вартістю понад 500 мільйонів гривень, які були на складах підприємства.
Усе це, за повідомленням СБУ, передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Ці активи, за даними спецслужби, від початку повномасштабного вторгнення Росії менеджмент підприємства намагався приховати націоналізації та вивести їх в інтересах російських власників.
«Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів», – зазначають у Службі безпеки України.
Наразі триває досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
- незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації;
- незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала.
8 липня СБУ повідомила про арешт активів «Роснефти», «Газпрому» і «Росатому» на 2,1 мільярда гривень.
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