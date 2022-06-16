На Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що на Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 мільйонів гривень.

«Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора. Два з цих підприємств пов’язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України. Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні. За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі триває передача їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Напередодні прокуратура передала АРМА 20 млн грн активів білоруської нафтової компанії, яка проводила свою діяльність в Києві та на території інших регіонів.