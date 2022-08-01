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Місяць візового режиму з Росією. Документи на отримання візи подали близько 80 росіян – речник ДПСУ

З 1 липня для громадян Росії почав діяти візовий режим

З початку дії візового режиму з Росією документи на отримання української візи подали близько 80 росіян. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«За цей місяць, за наявною у мене інформацією, близько 80 громадян Росії подали інформацію для отримання візи. Однак жоден із них не отримав ще візи. Власне перетнути кордон без візи ніхто з них не міг», – повідомив Демченко.

За словами Демченка, у МЗС та Держприкордонслужбі перевіряють усіх громадян Росії, які мають намір потрапити на територію України.

З 1 липня почав діяти візовий режим для громадян Росії. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що «подорожі без візи – це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє». При цьому він зауважив, що навіть якщо громадянин РФ отримав візу – «це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України».

Міністерство закордонних справ України раніше повідомляло, що громадяни Росії можуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Росіяни, які живуть за кордоном, можуть оформити українські візи у дипломатичних представництвах України у країнах, де вони проживають.

Петицію про запровадження візового режиму для громадян РФ було зареєстровано на сайті президента України в середині лютого. Наприкінці травня президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу. 17 червня уряд України ухвалив постанову про запровадження візового режиму для росіян.

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