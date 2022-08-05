Латвія на невизначений термін призупинила видачу віз росіянам

Посольство Латвії у Росії на невизначений термін призупинило прийом заяв на отримання віз для громадян Росії, йдеться на сайті дипмісії.

Згідно з повідомленням, виняток буде лише для тих, хто хоче прибути на похорон близького родича.

На початку квітня Латвія заборонила російським та білоруським громадянам отримувати дозвіл на проживання за інвестиції в економіку країни, а також перестала видавати первинні дозволи на тимчасове проживання до 30 червня 2023 року. Щоправда, у законі зробили низку винятків для отримання первинних посвідок на проживання. Наприклад, первинну посвідку можна отримати, якщо іноземний громадянин є чоловіком (дружиною) громадянина Латвії, а також приїхав для участі в проєкті наукового співробітництва, навчання чи практики.

30 липня голова латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс закликав ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам. До цього він писав у твітері, що в ЄС уже обговорювали цю ініціативу, проте не дійшли спільної думки. З такою ж пропозицією виступило і МЗС Естонії.