«Потрібно припинити видавати візи громадянам Росії» – голова МЗС Чехії, що головує в ЄС

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що країни-члени Європейського союзу мали б перестати видавати візи російським громадянам. Це питання чеський міністр хоче винести на обговорення на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яке має відбутися наприкінці серпня у Празі.

«У час російської агресії, проголошені кордони якої постійно пересуваються, не може бути й мови про звичний туризм російських громадян», – зазначив Ян Ліпавський.

«Йдеться про нашу безпеку, я вже тривалий час намагаюся зменшити вплив і роботу російської Служби безпеки на теренах ЄС», – додав він.

Ліпавський переконаний, що припинення видачі віз громадянам Росії буде чітким сигналом для російського суспільства, що Захід не має наміру толерувати агресію режиму РФ, а також ненависницьку риторику, спрямовану проти демократичних країн, які Росії ніяк не загрожують.

Раніше представники української влади закликали Захід закрити кордони для російських громадян. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 8 серпня сказав, що це може стати одним зі способів завадити Росії анексувати нові території України.

За його словами, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент.

У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія та Фінляндія. Євросоюз із 26 лютого призупинив спрощений візовий режим із Росією. Посольства та візові центри низки європейських країн обмежили або повністю припинили оформлення короткострокових шенгенських віз для росіян. Зокрема, Чехія від 25 лютого зупинила видачу віз громадянам Росії, згодом і Білорусі.

Водночас у Єврокомісії виключили повне припинення видачі віз росіянам, оскільки це суперечить нормам ЄС.