З’явилися перші супутникові знімки після вибухів на російському військовому полігоні у Криму – Схеми

Перші супутникові знімки за 10 серпня, зроблені сервісом Planet Labs, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), зафіксували ураження після вибухів на військовому полігоні «Саки» поблизу селища Новофедорівка у Криму.

На них видно пошкоджену російську авіацію, зокрема, винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

Загалом, судячи з супутникового знімку, були уражені щонайменше 9 літаків, а також приміщення, схожі на склади.

Раніше командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків.

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Локальні медіа повідомили 9 серпня про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначили 9 серпня, що одночасність вибухів на двох різних об’єктах виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу на російській авіабазі в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму.

За даними «Схем» на березень 2022 року, для здійснення авіанальотів проти України російська армія використовує практично всі придатні для цього аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму. Загалом аеродромів з тактичною військовою авіацією біля кордонів України близько 40.