У ISW пояснили, що не так з офіційною версією Москви про причини вибухів в Криму

Експерти Інститут вивчення війни (ISW) вказують, що одночасність вибухів на двох різних об'єктах виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу на російській авіабазі в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у зведенні ISW від 9 серпня.



«У Кремля немає жодних мотивів звинувачувати Україну в ударах, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО, що вже показало потоплення українцями «Москви». ISW поки не може оцінити точну причину вибухів. Очевидна одночасність вибухів на двох різних об’єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу, але не виключає ні диверсії, ні ракетного удару великої дальності», – пояснюють у ISW.



«Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для наземної атаки (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але нині немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу», – додають експерти.



9 серпня локальні медіа повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Міністерство оборони Росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів».

Американське видання The New York Times зацитувало неназваного українського військового високопосадовця, який визнав, що до вибухів причетні українські збройні сили. За його словами, з цього аеродрому злітали літаки, які завдавали ударів по півдню України, а для атаки на нього використали обладнання «ексклюзивно українського виробництва», хоча він не уточнив, яке саме.

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