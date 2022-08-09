Місцеві медіа повідомляють про вибухи на військовому аеродромі в Криму

Кримські та російські медіа, а також телеграм-канали заявляють про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка біля міста Саки в окупованому Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зокрема, видання «Вісті Крим» з посиланням на очевидців повідомило про «серію вибухів у районі військового аеродрому в Новофедорівці» та опублікувало фотографії та відео події.

Телеграм-канал «Mash на хвилі» також із посиланням на очевидців повідомив, що горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці. Видання публікує відео пригоди.

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«Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. Попередньо пошкоджено сусідні будинки», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про вибухи підтвердило близьке до російської влади Криму видання «Кримінформ».

Згодом російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав на місце події, а обставини «з’ясовуються». Радник Аксьонова Олег Крючков заявив, що поки що може «підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки».

Водночас заступниця глави російської адміністрації Сакського району Вікторія Казьмірова заявила російському державному агентству ТАСС, що «аеродром вибухає».