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Україна «щодня» отримує від партнерів підтвердження участі в другій «Кримській платформі» – Кулеба

На думку Дмитра Кулеби, найважливішим є сам факт проведення саміту, хай навіть у форматі онлайн та попри повномасштабну війну

Триває підготовка до другого саміту «Кримської платформи», повідомив 8 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив у ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба МЗС.

«Зарано розкривати всі карти, ми в процесі. Але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту, надходять щодня», — сказав Кулеба.

На його думку, найважливішим є сам факт проведення саміту, хай навіть у форматі онлайн та попри повномасштабну війну.

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«Сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий: за будь-яких обставин, Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема, про Крим», — заявив міністр.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар раніше повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що другий саміт «Кримської платформи» планують провести 23 серпня.

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