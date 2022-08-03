У Криму відкрили справу проти журналістки проєкту Радіо Свобода за «дискредитацію військ РФ»

Підконтрольний Росії Керченський міський суд взяв до розгляду адміністративну справу за статтею «публічна дискредитація дій військ РФ» щодо журналістки проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Олени Юрченко.



Як повідомляється на сайті суду, відповідна справа надійшла до суду 18 липня. Розглядатиме справу української журналістки суддя Олена Богданович. Дата проведення засідання невідома.



Олена Юрченко – українська журналістка з Керчі, після окупації Криму в 2014 році та отримання погроз покинула півострів. З 2014 року працює журналістом, редактором Крим.Реалії. Є автором статей на політичні та економічні теми, а також публікацій про воєнне вторгнення Росії в Україну.



Подробиць, у чому саме звинувачують журналістку, наразі немає.



У статті 20.3.3 КоАП РФ йдеться про «публічні дії, спрямованих на дискредитацію» армії Росії та використання російських військових сил за кордоном. Журналістці загрожує штраф від 30 до 50 тисяч рублів. За аналогічні дії, вчинені повторно протягом року передбачено кримінальну відповідальність.



У лютому Роскомнагляд заблокував сайт Крим.Реалії на території Росії та анексованого Криму.