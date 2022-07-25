Черговий саміт «Кримської платформи» відбудеться наприкінці серпня – Джеппар

Україна проведе черговий саміт «Кримської платформи» наприкінці серпня, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар.

За її словами, саміт планують провести 23 серпня.

«Президент України поставив чітке завдання перед Міністерством закордонних справ України організувати саміт. Ми його готуємо. Саміт буде проведено онлайн», – зазначила Еміне Джеппар.

Вона також повідомила, що докладнішу інформацію про саміт й інші заходи в рамках «Кримської платформи» міністерство озвучить пізніше.

Міжнародний майданчик з деокупації Криму («Кримська платформа») – ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України і міжнародних партнерів із захисту прав кримчан та деокупації окупованого Росією півострова.

Інавгураційний саміт «Кримської платформи» відбувся у Києві 23 серпня 2021 року – до 30-ої річниці Незалежності України. Він був покликаний офіційно запустити міжнародний формат щодо деокупації Криму.

43 країни – учасниці першого саміту «Кримської платформи» підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах і заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму та Севастополя».

Росія висловлювала протест проти проведення саміту.