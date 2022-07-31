У Крим перекинули російських десантників для відправлення на війну – ГУР

В окупований Крим після відновлення перекинули батальйонно-тактичну групу повітряно-десантних військ Росії, її планують відправити на війну РФ проти України, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Ми знаємо, що зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза», – заявив Скібіцький.
За його даними, літаками у Крим доставляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.
«Воєнна розвідка постійно моніторить усе, що пов’язано з повітряним простором окупованих територій, півострова Криму, Чорного моря. Тому що це небезпека для нас. Перша загроза – використання тактичної армійської авіації. Постійно на Кримський півострів перевозять вантажі військового призначення. Тому транспортники у Криму – це не новина для нас, бо переміщуються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад», – сказав представник ГУР.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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