У Крим перекинули російських десантників для відправлення на війну – ГУР

В окупований Крим після відновлення перекинули батальйонно-тактичну групу повітряно-десантних військ Росії, її планують відправити на війну РФ проти України, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми знаємо, що зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза», – заявив Скібіцький.

За його даними, літаками у Крим доставляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

«Воєнна розвідка постійно моніторить усе, що пов’язано з повітряним простором окупованих територій, півострова Криму, Чорного моря. Тому що це небезпека для нас. Перша загроза – використання тактичної армійської авіації. Постійно на Кримський півострів перевозять вантажі військового призначення. Тому транспортники у Криму – це не новина для нас, бо переміщуються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад», – сказав представник ГУР.