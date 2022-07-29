Російський патрульний корабель з обгорілим бортом зайшов до Севастополя – відео

29 липня у Севастопольську бухту в окупованому Криму зайшов російський патрульний корабель з обгорілим у районі корми бортом, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Захід корабля спостерігали десятки туристів і місцевих жителів, які перебували на Приморському бульварі, люди фотографували корабель на мобільні телефони й аматорські фотоапарати.

На кормі корабля був невідомий модуль зеленого кольору, що здалеку нагадує армійську пускову установку. Бортовий номер корабля зафарбований.

Корабель пройшов траверзу Михайлівського равеліну (фортеці-батареї) і пішов далі вглиб бухти у бік Інкермана.

У складі Чорноморського флоту Росії є чотири патрульні кораблі проєкту 22160: «Василий Быков» (бортовой номер 368), «Дмитрий Рогачев» (375), «Павел Державин» (363) і «Сергей Котов» (383).

Кожен із цих патрульних кораблів озброєний модульним ракетним комплексом «Калібр-К» із ракетами Х-35 або ракетами сімейства «Калібр». На кожному кораблі розміщується авіаційна група – один вертоліт Ка-27ПС або Ка-29, або Ка-52К і два-чотири БПЛА в палубному ангарі.

У період з 24 до 28 лютого 2022 року головний корабель серії «Василий Быков» брав участь у захопленні українського острова Зміїний.