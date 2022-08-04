Президент Радіо Свобода виступив на підтримку журналістки Крим.Реалії

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай виступив на підтримку журналістки проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Олени Юрченко, щодо якої в окупованому Криму відкрили справу за статтею про «дискредитацію російської армії».

«Ми підтримуємо Олену Юрченко в момент, коли вона стикається з черговою спробою Кремля змусити замовкнути і залякати тих, хто каже правду владі. Ці безглузді звинувачення не завадять таким журналістам, як Олена, розповідати про жахіття, яке [президент РФ Володимир] Путін розгорнув проти народу України», – йдеться у зверненні Флая.

Напередодні стало відомо, що підконтрольний Росії Керченський міський суд взяв у провадження адміністративну справу щодо Олени Юрченко за статтею «публічна дискредитація дій військ РФ». Відповідна справа надійшла до суду 18 липня. Розглядатиме її суддя Олена Богданович. Дата проведення засідання – невідома.

Олена Юрченко – українська журналістка з Керчі, після окупації Криму в 2014 році з міркувань безпеки після отримання погроз залишила півострів. З 2014 року працює журналістом, редактором Крим.Реалії. Є автором статей на політичні та економічні теми, а також публікацій про воєнне вторгнення Росії в Україну.

Подробиць, у чому саме звинувачують Юрченко, наразі немає. На сайтах підконтрольних Росії судів Криму повний список справ за подібними статтями, які перебувають у суді на розгляді, може не публікуватися відповідно до російського федерального закону «Про забезпечення доступу до інформації про діяльність судів у РФ».

У статті 20.3.3 КоАП РФ йдеться про «публічні дії, спрямовані на дискредитацію» армії Росії та використання російських військових сил за кордоном. Журналістці загрожує штраф від 30 до 50 тисяч рублів. За аналогічні дії, вчинені повторно протягом року, передбачено кримінальну відповідальність.

У лютому Роскомнагляд заблокував сайт Крим.Реалії на території Росії й окупованого Криму.

У Національній спілці журналістів України засудили переслідування Олени Юрченко.